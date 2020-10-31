Сегодня многих звезд 80-90-х годов трудно узнать, так как их внешность претерпела сильных изменений
Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят кумиры женщин, которые покорили сердца миллионов.
В 1980-1990-х годах любимцами публики были главные герои боевиков, красивые накачанные парни. Не уступали им в популярности и советские актеры, которые покоряли женщин романтическими образами.
Жан-Клоду Ван Дамму недавно исполнилось 60 лет. Несмотря на свой возраст выглядит актер превосходно. Ему все еще есть, чем покорять женщин.
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Непобедимый терминатор Арнольд Шварценеггер, которому 73 года, старается держать себя в форме и продолжает сниматься в кино. Правда, следы старости уже не скрыть.
Альбина Джанабаева недавно поделилась совместным фото с кумиром миллионов, российским актером Дмитрием Харатьяном. Он сильно изменился.
А вот красавчик Сергей Жигунов, несмотря на возраст, развелся с женой ради молодой красотки.
Яркий брюнет Эдриан Пол, который сыграл в «Горце», тоже сильно постарел.
Не узнать сегодня красавчика Джейсона Пристли, который играл главную роль в «Беверли Хиллз».
А вот 62-летний Дольф Лундгрен не намерен стареть. С молодой невестой он планирует свадьбу.
Стоит отметить, что время пощадило лишь Джеки Чана, который остается весьма моложавым.
Напомним, что постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна...".
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