Сегодня многих звезд 80-90-х годов трудно узнать, так как их внешность претерпела сильных изменений

Politeka.net узнавала, как сегодня выглядят кумиры женщин, которые покорили сердца миллионов.

В 1980-1990-х годах любимцами публики были главные герои боевиков, красивые накачанные парни. Не уступали им в популярности и советские актеры, которые покоряли женщин романтическими образами.

Жан-Клоду Ван Дамму недавно исполнилось 60 лет. Несмотря на свой возраст выглядит актер превосходно. Ему все еще есть, чем покорять женщин.

Непобедимый терминатор Арнольд Шварценеггер, которому 73 года, старается держать себя в форме и продолжает сниматься в кино. Правда, следы старости уже не скрыть.

Альбина Джанабаева недавно поделилась совместным фото с кумиром миллионов, российским актером Дмитрием Харатьяном. Он сильно изменился.

А вот красавчик Сергей Жигунов, несмотря на возраст, развелся с женой ради молодой красотки.

Яркий брюнет Эдриан Пол, который сыграл в «Горце», тоже сильно постарел.

Не узнать сегодня красавчика Джейсона Пристли, который играл главную роль в «Беверли Хиллз».

А вот 62-летний Дольф Лундгрен не намерен стареть. С молодой невестой он планирует свадьбу.

Стоит отметить, что время пощадило лишь Джеки Чана, который остается весьма моложавым.

Напомним, что постаревший Харатьян перепугал фанатов новым лицом, "гардемарина" не узнать: "С бодуна...".

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