Російський виконавець і комік Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, похвалився підкачаною фігурою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував ранкове фото, на якому позував в одних штанях. Він встав у спортивну стійку і напружив спортивне тіло. Крім цього, Ревва широко посміхався, що додало знімку особливого шарму.

"На зарядку ставай!!! - Тату! Ти знову встав на мою зарядку?)) Доброго ранку і гарного дня!",- підписав фото Пирожков.

Всього за годину пост Пирожкова зібрав понад 20 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багато шанувальників стали порівнювати його з Жан Клодом Ван Даммом.

"Торс накачав, а біцепсухи пярм лопнуть скоро", "і всі разом! Заспіваємо!!!: "Жан-Клод Пирожкоооов"!", "Чак Норіс Сочинський", "Жан Клод вам дам))", "фарбуєшся чи що?", "Красивіше Жан Клод Вандама)", "як завжди хороший, паршивець", "Жан Клод Ваня для Дам», «Ванн дам початок», «не Ігор, але крутий», "Жан-Клод Ван Дамм", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що дружина Ревви Анжеліка залишила під постом чоловіка кумедний комент: «Сі**ки в студію», супроводивши його смайлом зі сльозами від сміху. Судячи з усього, Ревва регулярно доводить свою дружину до сліз, жартуючи з нею.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова показала, якою була раніше і змусила собі заздрити: "чоловік таке накоїв...".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков пішов по стопах Галустяна і розбурхав космічним образом: "незважаючи на миле личко...".

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