Таким актора ще не бачили

Популярний актор Дмитро Харатьян приголомшив змінами в зовнішності

Нові кадри з актором у своєму особистому мікроблозі Instagram опублікувала екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва.

Так, колишня вокаліста популярної групи вирішила зробити анонс передачі "Три акорди" в ефірі російського телеканалу.

На опублікованих кадрах Альбіна Джанабаєва і 60-річний Дмитро Харатьян постали в образі герцогів, підібравши для фотосесії тематичні костюми.

"Коли казка стає дійсністю... Ох, який же неймовірний, Дмитро Харатьян! Що ж ми наробили?!,- підписала Альбіна Джанабаєва знімки в своєму Instagram.

Деякі коментатори похвалили колишню вокалісту ВІА Гри за бездоганний зовнішній вигляд, а були і такі користувачі, які жахнулися від нової "зовнішності" постарілого Дмитра Харатьяна, якого всі знають по ролі у фільмі "Віват, гардемарини!".

"Альбіна, ви справжня імператриця", "щось Харатьян вимагає гриму", " Альбіна, ви в цьому образі прекрасні. Всі принцеси світу відпочивають"," ідеальна королева", " як він постарів жахливо....а ви прекрасна, як лебідь!", "Харатьян коняра", " Гардемарину треба терміново чистенько поголитися! Інакше виглядає як консерви пропойца?!", "Ну хоч трохи постарів.. я вже думала він чаклун"? "Харатьян з бодуна лютого чи що?",- написали вони під публікацією зірки.

Раніше ми розповідали, що Джанабаєва застукала Меладзе за незвичайним заняттям.

Незважаючи на відсутність заробітку, співак, який зводить з розуму мільйони жінок, ставиться до цього з гумором і намагається допомагати по дому своїй дружині Альбіні Джанабаєвій.

"Чоловік вдома, вечерю готує...",- йдеться в підписі до відео, на якому видно, як схудлий Валерій Меладзе чистить картоплю.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і відзначили, що Валерію Меладзе пішла на користь "домашня дієта".

Нагадавши, безсоромна екс -"ВІА Гра" в мереживній білизні розкрила свій секрет: "Люблю пробувати нове».

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