Це вже третій такий випадок з актором

Легендарний актор і переможець конкурсу "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер опинився на операційному столі

Буквально кілька годин тому Шварценеггер переніс чергову операцію і вже розповів шанувальник на своїй сторінці в Twitter, як почувається.

Він повідомив, що йому зробили операцію на серці і успішно замінили аортальний клапан, і подякував лікарям за їх зусилля і турботу.

"Завдяки команді з клініки в Клівленді у мене тепер новий аортальний клапан на додачу до легеневого клапана, який мені встановили під час минулої операції. Я відчуваю себе чудово. Я навіть встиг прогулятися вулицями Клівленда і насолодитися прекрасними міськими статуями. Я вдячний кожному лікарю і медсестрі з моєї команди", – написав Шварценеггер.

Нагадаємо, це третя за рахунком операція на серці кумира. Другу він переніс рівно рік тому. До слова, тоді лікарі всерйоз побоювалися за його здоров'я і не давали прогнозів.

У перший раз з подібними проблемами зі здоров'ям Арнольд Шварценеггер зіткнувся 23 роки тому – тоді йому провели перше хірургічне втручання по установці серцевого клапана.

Незважаючи на рекомендації лікарів актор швидко повернувся до занять спортом і публікував в мережі ролики з тренувань.

Нагадаємо, Шварцнеггера поклали в лікарню: стали відомі всі деталі.

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