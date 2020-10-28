До чого ж гарна!

Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі захопила зухвалою красою

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок актриси з'явилася серія яскравих спокусливих фото. Зірка позувала в красивій струмуючій сукні з глибоким декольте. Вона приймала різні пози на стільці, засвітивши в процесі зйомки свої найсолодші місця.

На одному з фото Джолі спустила сукню з плечей, а пишний бюст сором'язливо прикрила руками. При цьому Анджеліна дуже пристрасно дивилася в кадр.

Крім цього, актриса млосно вигиналася і нахилялася вперед, демонструючи свою чарівну фігурку.

"Фотографія Анджеліни Джолі, зроблена Ярівом Мілчаном для липневого номера журналу GQ за 2005 рік", - підписали фото автори аккаунта.

За день пост зібрав понад 1,5 тисячі лайків. У коментарях зірці залишили масу приємних слів.

"Вау", "поцілував би твої чудові губи", "дика кішка", «Мила», «Ефектно дуже. Красива. І ті губи, які я люблю », - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі полонила спокусливим кадром, оголивши спину і частину стегна. Актриса дала можливість шанувальникам розгледіти її численні татуювання. На попереку у неї красується великий тигр, а на лопатці - татуювання-заклинання на мові палі, написане з використанням кхмерського стилю письма.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі в латексі і панчохах показала, чим спокушала Бреда Пітта: «Бомба».

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в панчохах роздражнила соковитими принадами і побешкетувала в ліжку: "Божевільна жінка".

Також Politeka писала, що хижа Анджеліна Джолі в пориві пристрасті засвітила бюст в екстремальному декольте: жаркий кадр.