Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила пристрасними кадрами в чорному пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилася серія фотографій, зроблених в 2004 році. На фото Джолі виглядала надзвичайно. Саме такою її полюбили мільйони глядачів по всьому світу.

На перших фото зірка стояла в незвичайній спідниці з дуже глибоким розрізом. Було видно, що красуня одягла панчохи. Розріз доходив до стегон актриси, розбурхуючи фантазію. Крім цього, погляд приваблювало глибоке декольте, з якого визирав акуратний соковитий бюст зірки. Джолі показала себе з усіх боків.

На наступних кадрах красуня позувала в ночнушці. Вона вирішила побешкетувати в ліжку, розвалившись на чорних простирадлах. Особливої екзотики фото додала змія, яка лежала на грудях актриси і повзла до її шиї. Знімок виглядав особливо небезпечним, від чого ставав ще спокусливішим.

"Angelina Jolie by Michael Thompson", - підписали автори аккаунта серію опублікованих фото.

У коментарях під постом шанувальники залишили масу приємних відгуків.

"Цікавий крій на сукні", "красива", "Вау", "я тебе люблю", "Дивовижні фото", "Божевільна жінка, так грати зі змією", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі спантеличила видом в траурній сукні на прогулянці з сином: «бунтівниця».

Як повідомляла Politeka, хижа Анджеліна Джолі в пориві пристрасті засвітила бюст в екстремальному декольте: жаркий кадр.

Також Politeka писала, що розкішна Анджеліна Джолі оголила солодкі місця, запаморочивши голову м'якими вигинами: «твої губи такі...».