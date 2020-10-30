Актори студії "Квартал 95" на чолі з Євгеном Кошовим розгнівали українців багатолюдним концертом у розпал карантину

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно вони провели перший за довгий час концерт з глядачами. Лідер колективу виклав унікальне відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Виступивши на сцені в ролі ведучого, Євген Кошовий вийшов за лаштунки, де його вже знімали товариші. Гуморист не стримався і почав голосно кричати від захвату, обіймаючись з колегами.

"Концерт з глядачами 😊 емоції зашкалювали) дякуємо всім, хто прийшов. І всім, хто був з нами на сцені😎 всі круті".

Користувачі соціальної мережі обговорили нестриману витівку Євгена Кошового в коментарях до відео:

"Женя, скоро пачка трісне))))"; "істеричка"; " Євген, ви як завжди!!! Стільки років і не змінюєтеся !!! Обожнюю вас 😍😍😍😍🤣🤣🤣🤣"; "ось саме! У цьому г*поза хоч трохи позитиву";"Батарейка".

Деякі українці обурилися, що "Квартал 95" дає концерти з глядачами в розпал карантину, коли всі інші повинні дотримуватися суворих обмежень:

"А їм все пофіг...веселяться, живуть без турбот. А ми переживаємо, за нашу Україну"; "В автобус стоячи не пускають. А концерти можна"; "Всіх на мило, Всеукраїнський байкот 95 кварталу👏 👏 👏 👏".

Нагадаємо, що Євген Кошовий зважився на одкровення про трагічну втрату рідної людини: "Наша остання зустріч...".

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