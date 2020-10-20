Радостная жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения похвасталась прибавлением в семье
Как сообщает Politeka.net, кадрами Ксения поделилась в «сторис» на своей странице в Инстаграм.
Сперва, она показала свою младшую дочь Серафиму с маленькой собачкой на руках.
"Сима, ты довольна? Как назвали?", - спрашивает она.
"Невеста" Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка"
Страстная Анджелина Джоли в латексе и чулках показала, чем соблазняла Брэда Питта: «Бомба»
Усик удивил реакцией на сенсационное поражение Ломаченко: «Некрасиво быть...»
Невестка Пугачевой в дерзком мини забыла про скромность, сверкнув сладкими местами: «Гладкий на ощупь»
Оказалось, что имя у песика еще не было и справлять это стали это просто в процессе съемки «сторис». Озвучивались варианты: Перчик, Чили и итоговым вариантом стало Чилина.
Затем в кадре появился и сам Евгений Кошевой, который выглядел немного офигевшим от происходящего.
«Чили…на», - только и смог сказать артист.
Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Кошевой неприятно удивил переменами внешности.
Пользователи Сети обратили внимание, что артист поправился. При этом кто-то тут же стал требовать, что актер немедленно похудел, а другие решили, что дело в возрасте.
«Жене нужно сесть на диету строгую. Чересчур как для артиста полный», «Люди это возраст уже, а полнеют они не от котлет, а от лет. Не мальчики уже, а мужчины», - писали в комментариях.
Напомним про возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности: «Люди, это возраст уже».
Также Politeka писала, что покрасневший Кошевой «Квартал 95» ошарашил поведением за кулисами, видео: «Принес запрещенку».