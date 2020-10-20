Радостная жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения похвасталась прибавлением в семье

Как сообщает Politeka.net, кадрами Ксения поделилась в «сторис» на своей странице в Инстаграм.

Сперва, она показала свою младшую дочь Серафиму с маленькой собачкой на руках.

"Сима, ты довольна? Как назвали?", - спрашивает она.

Оказалось, что имя у песика еще не было и справлять это стали это просто в процессе съемки «сторис». Озвучивались варианты: Перчик, Чили и итоговым вариантом стало Чилина.

Затем в кадре появился и сам Евгений Кошевой, который выглядел немного офигевшим от происходящего.

«Чили…на», - только и смог сказать артист.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Кошевой неприятно удивил переменами внешности.

Пользователи Сети обратили внимание, что артист поправился. При этом кто-то тут же стал требовать, что актер немедленно похудел, а другие решили, что дело в возрасте.

«Жене нужно сесть на диету строгую. Чересчур как для артиста полный», «Люди это возраст уже, а полнеют они не от котлет, а от лет. Не мальчики уже, а мужчины», - писали в комментариях.

Напомним про возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности: «Люди, это возраст уже».

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