Російський комік Максим Галкін влаштував справжню істерику на зйомках фільму

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував уривок з серіалу, в якому знімався. Сцена виявилася досить цікавою. Галкін в костюмі принца йшов поруч з нареченою і дико сміявся. Він не міг зупинитися, в результаті чого його партнерка по кадру теж заусміхалася. У Галкіна, буквально, почалася істерика, адже він не міг зупинитися і продовжував сміятися. Дівчата дивилися на нього з дивними виразами на обличчях.

"Я дуже смішливий. Але в цьому епізоді треба було це зіграти у всіх дублях. Так довго я давно не сміявся. Не пам'ятаю подробиці, сім років минуло, але пам'ятаю, що було весело», - підписав ролик Галкін, запитавши у шанувальників, чи є серед них ті, хто ніколи не сміявся до упаду.

Всього за 10 хвилин пост Галкіна подивилися понад 80 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу позитивних відгуків.

"Дуже переконливо сміялися. І заразливо", "дивлячись на Вас, Максим, самій складно стриматися", "крутий сміх", "у вас заразливий сміх!", "Ви угарний", "як ці дами тримаються і не посміхаються навіть?", "Я зараз трохи зі стільця не впала, так сміялася дивлячись це, прям до сліз», - пишуть користувачі Мережі.

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