Российский комик Максим Галкин устроил настоящую истерику на съемках фильма

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал отрывок из сериала, в котором снимался. Сцена оказалась довольно интересной. Галкин в костюме принца шел рядом с невестой и дико смеялся. Он не мог остановиться, в результате чего его партнерша по кадру тоже заулыбалась. У Галкина, буквально, началась истерика, ведь он не мог остановиться и продолжал смеяться. Девушки смотрели на него со странными выражениями на лицах.

«Я очень смешливый. Но в этом эпизоде надо было это сыграть во всех дублях. Так долго я давно не смеялся. Не помню подробности, семь лет прошло, но помню, что было весело», - подписал ролик Галкин, спросив у поклонников, есть ли среди них те, кто никогда не смеялся до упаду.

Всего за 10 минут пост Галкина посмотрели более 80 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу положительных отзывов.

«Очень убедительно смеялись. И заразительно», «Глядя на Вас, Максим, самой сложно сдержаться», «Крутой смех», «У вас заразительный смех!», «Вы угарный», «Как эти дамы держатся и не улыбаются даже?», «Я сейчас чуть со стула не упала, так смеялась смотря это, прям до слёз», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Квартал 95" жестко пропесочил Галкина после скандального видео: "Дружище, теряешь форму".

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина случайно засветил их роскошный дворец изнутри, интерьер поражает: «Статуи 18+».

Также Politeka писала, что Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».