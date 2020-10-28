Російська співачка Алла Пугачова нарвалася на злий жарт від свого чоловіка, коміка Максима Галкіна

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram з'явився уривок з «Нової хвилі», де Галкін і Пугачова опинилися на сцені. Максим проводжав дружину зі сцени, але вона раптом вирішила обговорити, що пишуть про них в жовтих газетах.

"Нарешті приїхав. Для мене це дуже важливо. Такі плітки розпускають. Як що-небудь не відкриєш - Галкін зрадив Пугачовій. Відкриваєш далі: Пугачова вигнала Галкіна. А, ну ще те, що ми з тобою поїхали в Ізраїль в будинок за 7 млн доларів», - зазначила Пугачова.

"Головне, Алла. Щоб вони не писали, вони ніколи не зможуть сказати одного – що я згубив твою молодість», - пожартував Галкін.

Після цих слів Пугачова розвернулася і пішла зі сцени, зробивши вигляд, що образилася. У залі пролунав регіт. У коментарях до посту думки з приводу жарту розділилися.

"Молодці, Максим молодість не згубив, а відродив молодість», «я думаю, що вони всі жарти спільно придумують. У цьому їх шарм і гумор», «жарт узгоджений полюбовно», «Вдома репетирували», «вони гуморні і я думаю цей жарт у них гуляв між собою, а потім Алла дозволила пожартувати і публічно», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Алла Пугачова в окулярах і міні-спідниці потрясла видом поруч з квітучим Галкіним: "далі нікуди".

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