Максим Галкін показав, як Алла Пугачова вчить їх дочку грі на фортепіано

Нове сімейне відео з'явилося на сторінці російського шоумена в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На відео можна побачити, як Примадонна в білому піджаку займається з їх з Максимом дочкою Лізою. Під керівництвом знаменитої співачки її дочка вчитися грати знайому багатьом пісеньку на фортепіано.

При цьому знімає відео брат Лізи Гаррі. Хлопчик активно диригує руками перед камерою і сміється.

Відзначимо, що на кадрах помітно розкішне оздоблення особняка Пугачової і Галкіна, які, як відомо, живуть у справжньому палаці. Розкішні штори і скульптури у вигляді оголених жінок додають приміщенню урочистості і стилю.

"Режисер, оператор і диригент - Гаррі Максимович", - підписав відео Галкін.

Його шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"На всі руки майстра, співають, грають і знімають", "Моя улюблена рубрика як же я люблю дивитися на такі зворушливі моменти", "прекрасна Алла Борисівна і ваша чарівна дочка Єлизавета«,» Аллочка така красива", "Здорово як! Мама вона така мама", "Добрий день! Прекрасна сім'я! Гаррі Особлива дитина, завжди милуюся ним. Красунчик і гуморист як тато!", "Гаррі приколіст... А у Лізочки, дуже класний педагог", "які у вас статуї... 18+", - пишуть люди.

Нагадавши, рідкісне фото молодої Пугачової зворушило мережу: "Ось зараз Лизуня дуже схожа на маму!".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: "Я згубив твою...".

Також Politeka писала, що Максим Галкін показав змучених Лізу і Гаррі, схоже на переїзд.