"Квартал 95" не змусив себе довго чекати з іскрометною відповіддю на пародію російського гумориста Максима Галкіна на президента України Володимира Зеленського

Так, актор-"кварталівець" Юрій Великий в образі Зеленського прокоментував старання Галкіна, виклавши відповідне відео з реакцією у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net.

"Хочу в цьому відео звернутися до одного пародиста, як мені завжди здавалося, Максима Галкіна. Дорогий Максим, я подивився твоє останнє відео. Ти, знаєш, мені дуже сподобалося. Я так сміявся, що аж три рази підстрибнув і скурив всі свої IQOS. Це реально було дуже смішно. Я тільки не зрозумів одного: а кого ти там пародіював? Ні, це було круто, крута мультипародія... Я там почув виразний голос молодого Брежнєва, з такими легкими нотками Горбачова, ну і, звичайно, акцент Лукашенка, який ти додав - прикрасив пардію. Незрозуміло лише одне - чому вони всі говорили укрАїнською? Тому що правильно говорити украЇнською. Хоча в твоєму виконанні це дійсно звучало більше якось по-укрАїнськи. Максик, Максюш, друже, давай так, поклавши руку на серце, втрачаєш форму, це ж тобі не Жирика (Володимира Жириновського - ред.) 15 років пісочити. Це ж новий образ. Його не можна так просто взяти і склепати за півгодини", - пожурив російського колегу Великий, не виходячи з образу Зеленського.

Не обійшов комік стороною і витівку Галкіна з постійним ходінням "на перекур" під час свого спічу.

"А куди ти в своєму відео постійно ходив? Я просто спочатку не зрозумів, але потім почитав в коментарях, люди часто пишуть "Галкін нервово курить в сторонці". Макс, ну це зрозуміло, роби це хоча б не так явно!", - посміявся "кварталівець".

Покажите это видео ГАЛКИНУ❗ #МаксимГалкин #Зеленский #ЗеленскийПрезидент #пробникреферендума #ЮрийВеликий #ПародиянаЗеленского #ВеликийВызываетГалкина #ключевоесловоВеликий Gepostet von Юрий Великий am Dienstag, 20. Oktober 2020

Раніше ми писали, що Галкін спародіював звернення Зеленського, коли він озвучував пункти всеукраїнського опитування, запланованого на день виборів, 25 жовтня. Гуморист перекрутив частину питань, а частину додумав сам і, більше того, додав ще й шостий. Наприклад, перше питання у виконанні Галкіна звучало так: "Чи потрібно ставити в кут депутатів, які погано поводяться?"

Нагадавши, Галкін не втримався і жорстко висміяв Баскова в його день народження.

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