"Квартал 95" не змусив себе довго чекати з іскрометною відповіддю на пародію російського гумориста Максима Галкіна на президента України Володимира Зеленського
Так, актор-"кварталівець" Юрій Великий в образі Зеленського прокоментував старання Галкіна, виклавши відповідне відео з реакцією у себе на Фейсбук-сторінці, передає Politeka.net.
"Хочу в цьому відео звернутися до одного пародиста, як мені завжди здавалося, Максима Галкіна. Дорогий Максим, я подивився твоє останнє відео. Ти, знаєш, мені дуже сподобалося. Я так сміявся, що аж три рази підстрибнув і скурив всі свої IQOS. Це реально було дуже смішно. Я тільки не зрозумів одного: а кого ти там пародіював? Ні, це було круто, крута мультипародія... Я там почув виразний голос молодого Брежнєва, з такими легкими нотками Горбачова, ну і, звичайно, акцент Лукашенка, який ти додав - прикрасив пардію. Незрозуміло лише одне - чому вони всі говорили укрАїнською? Тому що правильно говорити украЇнською. Хоча в твоєму виконанні це дійсно звучало більше якось по-укрАїнськи. Максик, Максюш, друже, давай так, поклавши руку на серце, втрачаєш форму, це ж тобі не Жирика (Володимира Жириновського - ред.) 15 років пісочити. Це ж новий образ. Його не можна так просто взяти і склепати за півгодини", - пожурив російського колегу Великий, не виходячи з образу Зеленського.
Не обійшов комік стороною і витівку Галкіна з постійним ходінням "на перекур" під час свого спічу.
Маркл і Гаррі жорстко відшили Єлизавету II, спливли скандальні деталі: "Меган вже щосили готується..."
"Цілий день пив": Комаров з "Світ навіворит" зізнався в новій залежності, не може зупинитися
"Ледве сидить вже і на маму накричав": Данилко в образі Сердючки дозволив собі зайвого на "Танцях з зірками"
"Так робити не можна": в "Дизель Шоу" здивувалися нахабству "Кварталу 95", скандал не вщухає
"А куди ти в своєму відео постійно ходив? Я просто спочатку не зрозумів, але потім почитав в коментарях, люди часто пишуть "Галкін нервово курить в сторонці". Макс, ну це зрозуміло, роби це хоча б не так явно!", - посміявся "кварталівець".
Раніше ми писали, що Галкін спародіював звернення Зеленського, коли він озвучував пункти всеукраїнського опитування, запланованого на день виборів, 25 жовтня. Гуморист перекрутив частину питань, а частину додумав сам і, більше того, додав ще й шостий. Наприклад, перше питання у виконанні Галкіна звучало так: "Чи потрібно ставити в кут депутатів, які погано поводяться?"
Нагадавши, Галкін не втримався і жорстко висміяв Баскова в його день народження.
Як повідомляла Politeka, у Євгена Кошового з "Квартал 95" поповнення в родині, Малятко зачаровує: "як назвали?"
Також Politeka писала, що "Так робити не можна": в "Дизель Шоу" здивувалися нахабством "Кварталу 95", скандал не вщухає