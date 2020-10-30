Українці продовжують скаржитися на огидний сервіс ПриватБанку

Негативні відгуки з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

Перший клієнт поскаржився, що ПриватБанк заблокував йому рахунки після поповнення картки.

"Сказали, що заблокували мені карти, через те що 24.10 в 03:22 мені надійшов платіж в сумі 1301.7 грн, Я сказав що продавав код з біржі Kuna на цю суму, гроші прийшли і я його відправив, скріншоти цього у мене є, але мене не захотіли слухати, сказали що ці гроші мовляв крадені, вам потрібно їх повернути. Я сказав що я нічого ні в кого не крав, скріншот продажу у мене є, я далеко не перший року користувався послугами ПриватБанку, на що вони сказали, що раз мовляв так не будуть зі мною сторуднічать і поклали трубку. Що це за неподобство, що мені робити, як зняти свої гроші?",- задався питанням незадоволений клієнт.

"Добрий день! Надійшов сигнал по операції, яка не була підтверджена. За це потрібна додаткова перевірка. Передали звернення колегам для зворотного зв'язку та перевірки зазначених вами фактів", - відповів на скаргу співробітник банку.

Інша клієнтка поскаржилася, що ПриватБанк заблокував їй грошовий переказ на її ж карту в іншому банку.

"Платіж не пройшов. Коли я подзвонила в банк 3700 мені дуже довго морочили голову (в цілому близько 40 хвилин) про те, що це згідно законодавства в рамках боротьби з незаконним відмиванням коштів і, що мій платіж знаходиться в перевірці. Що відкликати я його не можу, як і скористатися грошима (зняти з карти — блок системи) поки перевірка закінчена не буде, до 3 банківських днів, тобто п'ятниця, понеділок, вівторок", - розповіла вона і додала, що після цього почалися перевірки з боку державного банку.

"Сказати що мене здивували, що я зі своєї дебітної картки на свою дебітну картку (карта банку-партнера, яка підтягнулася в додатку Приват24 автоматично, я її ніколи не поповнювала через Приват) не можу перерахувати гроші з яких у плачени всі податки, це нічого не сказати. Хотілося б зрозуміти що взагалі відбувається? Вони просто від вседозволеності очманіли?",- емоційно резюмувала жінка у своєму негативному відгуку.

"Добрий день! Ви можете повторити оплату. Консультація, що вам була надана по дзвінку вже перевіряється. За результатом проведемо роботу. Дякую за сигнал!",- відповів на скаргу представник націоналізованого Приватбанку.

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