Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару показала свої достоїнства в зухвалому вбранні

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в новому образі. Вона постала перед шанувальниками в кімнаті, вбравшись в коротке плаття, зроблене з м'якої синьої тканини, прикрашене блискітками і підв'язане поясом, так що дуже нагадує халат. Його родзинкою стало вузьке декольте, яке тим не менш відкрило пікантний вигляд на груди красуні. Образ блондинки довершили великі сережки у вухах і елегантна зачіска-хвіст.

У кадрі Ірина Сопонару позує на тлі стіни, вона зігнулася, витягнула руку далеко в сторону і посвітила відкритими стегнами. До того ж, актриса злегка відкрила рот і зробила томний погляд.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу на струнку фігуру і похвалили Ірину за зовнішній вигляд в коментарях:

"Вау, спокуслива і пристрасна";" сексі-Шмексі"; "дуже хочеться вас побачити в наступному сезоні Танців з зірками як учасницю 😍 😍 тим більше ви любите танці)))🧡"; "Як завжди прекрасна🔥"; "Іра, ви Найкраща актриса, обожнюю дивитися шоу, серіали, де ви знімаєтеся"; "яка витончена фігура, вже паморочиться голова".

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