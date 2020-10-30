48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вызвал переполох в соцсетях, опубликовав три новых видеоролика
На одном из них знаменитость показал свои любимые луки. Поклонники увидели, каким Эктор бывает в брутальном, милом, молодежном, брендовом, домашнем и официальном виде. Звезда на каждом кадре наряжался в новую одежду, пишет Politeka.
Но самый большой интерес вызвали два других ролика. На одном из них Хименес-Браво показывает неизвестной девушке с короткой стрижкой некий фрукт и спрашивает у нее, что это за фрукт.
"Груша!", – говорит девушка.
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"Нет", – отвечает Эктор.
"Тыква!" – не сдается собеседница звезды.
"Всё уже, попытка только одна", – был неумолим судья "МастерШеф".
А на третьем видео знаменитость с той же девушкой устроили "соревнования" по скоростному поеданию бургеров.
"В перерывах между съемками я не теряю навыков трения, а Раптена у меня будет собственное скетч-шоу. Какое видео Вам нравится более 1,2,3? ⬇️", – подписал сообщение Хименес-Браво.
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Фанаты с восторгом отреагировали на новый пост знаменитости, многих из них интересновало, что за девушка рядом с Эктором.
"У вас такая живая мимика, под каждый образ и потому все смотрится очень органично👍 Брендовый и домашний 👍😁 Это жена? А что это за девочка Молодежный- самый удобный🙌 С собакой лучше всего💓💓💓 Эктор ее удочерил? Ahaha Господи это Божественно😍😅🔥 ", – написали они.
Ранее Эктор Хименес-Браво вызвал восторг в соцсетях, опубликовав новые фото
Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, Эктор сообщил, что замечательно провел отпуск и до сих пор вспоминает о нем, хотя прошло уже несколько недель, как его отдых закончился.
Напомним, что Хименес-Браво раскрыл хитрости приготовления крем-супа:"он станет вашим фаворитом".
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Также Politeka сообщала, что Хименес-Браво раскрыл рецепты вкусных закусок:"Наслаждайтесь".
https://www.youtube.com/watch?v=uRiEWKJNpfY