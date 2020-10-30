48-летний судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вызвал переполох в соцсетях, опубликовав три новых видеоролика

На одном из них знаменитость показал свои любимые луки. Поклонники увидели, каким Эктор бывает в брутальном, милом, молодежном, брендовом, домашнем и официальном виде. Звезда на каждом кадре наряжался в новую одежду, пишет Politeka.

Но самый большой интерес вызвали два других ролика. На одном из них Хименес-Браво показывает неизвестной девушке с короткой стрижкой некий фрукт и спрашивает у нее, что это за фрукт.

"Груша!", – говорит девушка.

"Нет", – отвечает Эктор.

"Тыква!" – не сдается собеседница звезды.

"Всё уже, попытка только одна", – был неумолим судья "МастерШеф".

А на третьем видео знаменитость с той же девушкой устроили "соревнования" по скоростному поеданию бургеров.

"В перерывах между съемками я не теряю навыков трения, а Раптена у меня будет собственное скетч-шоу. Какое видео Вам нравится более 1,2,3? ⬇️", – подписал сообщение Хименес-Браво.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) 30 Окт 2020 в 3:38 PDT

Фанаты с восторгом отреагировали на новый пост знаменитости, многих из них интересновало, что за девушка рядом с Эктором.

"У вас такая живая мимика, под каждый образ и потому все смотрится очень органично👍 Брендовый и домашний 👍😁 Это жена? А что это за девочка Молодежный- самый удобный🙌 С собакой лучше всего💓💓💓 Эктор ее удочерил? Ahaha Господи это Божественно😍😅🔥 ", – написали они.

Ранее Эктор Хименес-Браво вызвал восторг в соцсетях, опубликовав новые фото

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм звезды, Эктор сообщил, что замечательно провел отпуск и до сих пор вспоминает о нем, хотя прошло уже несколько недель, как его отдых закончился.

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https://www.youtube.com/watch?v=uRiEWKJNpfY