Колишня вокалістка ВІА Гри Еріка Герцег розповіла про стосунки з Вірою Брежнєвою

Про це співачка заявила в інтерв'ю Balu KZ.

Вже третій рік Еріка Герцег перебуває у відносинах з впливовим бізнесменом, але ЗМІ продовжують їй приписувати роман з продюсером Костянтином Меладзе.

На щастя, ці чутки ніяк не вплинули на її особисте життя.

"Я прочитала про це (чутки про роман - Ред.), коли вже збиралася спати. Мені стало погано, я заплакала, пішла у ванну і видихнула. Улюблений відразу відчув, що мені погано. Я спочатку вирішила приховати від нього все це, але потім розповіла. Він подивився, що про мене пишуть і сказав: «Радуйся безкоштовному піару! Тобі навіть платити нічого не треба!"Мене дратували питання про Костю, от чесно, але у мене все одно запитували про нього. Не знаю, кому треба було розпускати такі чутки",-відверто заявила 32-річна співачка.

Більш того, Еріка Герцег вирішила розвіяти чутки про те, що конфлікт з Вірою Брежнєвою змусив її нібито переїхати в Казахстан.

"Я не знаю віру близько, тільки можу сказати: вона мудра жінка, у неї сім'я, проекти. Вона велика молодець. Ну яка я їй конкурентка?! Мені ніколи не хотілося чужого щастя і успіху, я заберу тільки своє. Думаю, що Віра займається своїми справами. Впевнена, що коли вона побачила новину про наш з Костею роман, їй було дуже неприємно!» - резюмувала колишня вокалістка ВІА Гри в інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що оновлена ВІА Гра Костянтина Меладзе викликала фурор.

Продюсерський центр Meladze Music займався пошуком нових вокалісток. Більш того, Костянтин Меладзе вирішив повністю оновити склад, а не знайти заміну Герцег і Меганской.

Більше того, центр анонсував новий сингл оновлений ВІА Гри і шанувальники навіть припустили, що в групу міг повернутися хтось із "золотого складу".

Нагадавши, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег приголомшила визнанням, що йде з "ВІА Гри": відома реакція Меладзе.

Також Politeka писала, що постарілий Меладзе здивував зовнішнім виглядом, "коханка" випередила Брежнєву.