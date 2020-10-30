Бывшая вокалистка ВИА Гры Эрика Герцег рассказала об отношениях с Верой Брежневой

Об этом певица заявила в интервью Balu KZ.

Уже третий год Эрика Герцег состоит в отношениях с влиятельным бизнесменом, но СМИ продолжают ей приписывать роман с продюсером Константином Меладзе.

К счастью, эти слухи никак не повлияли на ее личную жизнь.

«Я прочитала об этом (слухи о романе - ред.), когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: «Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!» Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи», - откровенно заявила 32-летняя певица.

Более того, Эрика Герцег решила развеять слухи о том, что конфликт с Верой Брежневой вынудил ее якобы переехать в Казахстан.

«Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!» — резюмировала бывшая вокалистка ВИА Гры в интервью.

Ранее мы рассказывали, что обновленная ВИА Гра Константина Меладзе произвела фурор.

Продюсерский центр Meladze Music занимался поиском новых вокалисток. Более того, Константин Меладзе решил полностью обновить состав, а не найти замену Герцег и Меганской.

Более того, центр анонсировал новый сингл обновленный ВИА Гры и поклонники даже предположили, что в группу мог вернуться кто-то из "золотого состава".

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу.