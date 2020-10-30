Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про підвищення зарплат лікарям

Таку заяву він зробив на брифінгу в п'ятницю, 30 жовтня.

Зазначається, що на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів внесли зміни до програми медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів - фактично за кожну підписану декларацію.

Відзначається, що ставка за надання медичної допомоги за кожного пацієнта підвищена на 51 гривню.

"Раніше вона становила 600 гривень 48 копійок, а зараз - 651 гривень 60 копійок", - зазначив Степанов.

Він також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем по максимуму підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.

Раніше в МОЗ нагадали, що вже з вересня медики отримують надбавку до заробітної плати. Зазначається, що лікарі отримали по 3560 гривень доплат, медсестри та фельдшери по 2500 гривень, а санітари – по 1250 гривень.

Нагадаємо, виступаючи 20 жовтня зі щорічним посланням до Верховної Ради, президент України Володимир Зеленський заявив, що вже наступного року зарплати українських медиків повинні зрости.

Так, після підвищення медичні працівники в Україні отримають наступні зарплати:

лікарі - до 20-25 тисяч гривень;

медсестери-до 15 тис. гривень;

молодший медперсонал - до 10-12 тисяч гривень.

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