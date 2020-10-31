Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, постала в білосніжній білизні на засмаглому тілі

Модель з красивою фігурою балує фанатів фото, від яких неможливо відірватися, пише Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала селфі, "розвалившись" на підлозі.

Зірка одягла білу білизну. Корсет обтягнув тонку талію, а внизу з нього стирчали кріплення, призначені для панчіх.

Великі груди випирали з декольте, ледь і зовсім не вистрибуючи з нього.

З-під корсета визирали маленькі трусики на тонких лямках. На свої стрункі ніжки Ретчфорд натягнула білі панчохи, тому образ вийшов ще більш спокусливим: "Фігурка - топ!".

Красуня робила селфі на підлозі, виставивши язик, яким облизнула верхню губу.

Фото було зроблено в гардеробі знаменитості, що видно по полицях взуття позаду.

Жаркий кадр в сторіс не зібрав багато коментарів і лайків у відкритому доступі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд одягла чорну білизну з золотими кнопками і пряжками. Така білизна відмінно підійшла б до дорослих ігор.

З вузького ліфчика ледь не вистрибували великі груди. Останню здавили ремінці, тому вона стала виглядати ще привабливіше.

Також трохи вище стегон важко не помітити поясок для панчіх.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд у білій сукні з декольте ефектно позувала на камеру, демонстративно «стріляючи» очима в кадр.

"Мені так сподобалося це плаття, що я не могла вирішити, яке фото опублікувати 😩 😂 допоможіть мені вибрати! Яке з них ваше улюблене?» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"