Похолодання, що охопило Україну з п'ятниці, 30 жовтня, затримається в країні ненадовго

Як повідомляє співробітник Українського гідрометцентру Наталія Голеня, перший тиждень останнього місяця осені обрадує жителів нашої країни сухою і теплою погодою, передає Politeka, посилаючись на Факти.

За словами синоптиків, 31 жовтня похолодання пошириться по всій Україні, циклон принесе дощі і мокрий сніг. Однак, вже після 4 листопада, каже Голеня, погода в Україні покращиться.

"Невеликі дощі будуть 2 і 3 листопада, в ці дні температурний фон трохи знизиться, але буде близько до кліматичної норми. З 4 листопада опади припиняться, вдень очікується близько 10 градусів тепла, ночами температура повітря може знижуватися до слабкого морозу", – розповіла Наталія Голеня.

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На західній частині країни українцям варто готуватися до невеликих, але затяжних дощів. На півночі країни очікується суха, хоча і похмура погода. Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах.

Найтепліше буде на півдні України, де повітря прогріється до 15-19 за Цельсієм. Жителів східних регіонів осінь побалує комфортними 12-15 тепла вдень. Українцям, які проживають в центрі і передмісті, осінь порадує 11-15 градусами за Цельсієм.

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