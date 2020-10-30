Похолодание, охватившее Украину с пятницы, 30 октября, задержится в стране ненадолго

Как сообщает сотрудник Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, первая неделя последнего месяца осени обрадует жителей нашей страны сухой и теплой погодой, передает Politeka, ссылаясь на Факты.

По словам синоптиков, 31 октября похолодание распространится по всей Украине, циклон принесет дожди и мокрый снег. Однако, уже после 4 ноября, говорит Голеня, погода в Украине улучшится.

"Небольшие дожди будут 2 и 3 ноября, в эти дни температурный фон немного снизится, но будет близко к климатической норме. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, по ночам температура воздуха может снижаться к слабому морозу", – рассказала Наталья Голеня.

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На западной части страны украинцам стоит готовиться к небольшим, но затяжным дождям. На севере страны ожидается сухая, хотя и пасмурная погода. Аналогичной ситуация будет и в центральных регионах.

Теплее всего будет на юге Украины, где воздух прогреется до 15-19 по Цельсию. Жителей восточных регионов осень побалует комфортными 12-15 тепла днем. Украинцам, которые проживают в центре и пригороде, осень порадует 11-15 градусами по Цельсию.

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