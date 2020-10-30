Меган Маркл не хоче, щоб судові розгляди з британськими журналістами стали публічними

Про це пише видання Vanity Fair.

Спершу дружина принца Гаррі домоглася перенесення дати судового розгляду з британськими журналістами, які опублікували особисте листування з її батьком.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

А тепер Меган Маркл хоче, щоб судовий процес не був публічним.

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Якщо Феміда задовольнить клопотання колишньої герцогині, то вона зможе уникнути зустрічі з рідним батьком.

Варто відзначити, що Меган Маркл конфліктувала зі своїм рідним батьком Томасом ще до пишного весілля з принцом Гаррі. 

Томас Маркл, у свою чергу, стверджує, що дочка забула про нього: Меган нібито уникає батька, зовсім про нього не піклується і не забезпечує матеріально. А тепер він став учасником судового процесу, в якому беруть участь провідні британські таблоїди.

меган маркл

Раніше ми розповідали, як Маркл і Гаррі оскандалилися в США.

З гучними звинуваченнями на адресу Меган Маркл і принца Гаррі виступили в Британії так, колишніх герцогів звинуватили в тому, що вони нібито продовжують використовувати королівські титули в своїх особистих цілях.

За словами гендиректора організації Republic Грема Сміта, який виступає за скасування монархії, Маркл і Гаррі користуються своїм статусом в США, незважаючи на втечу з палацу.

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