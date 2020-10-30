Меган Маркл не хоче, щоб судові розгляди з британськими журналістами стали публічними
Про це пише видання Vanity Fair.
Спершу дружина принца Гаррі домоглася перенесення дати судового розгляду з британськими журналістами, які опублікували особисте листування з її батьком.
А тепер Меган Маркл хоче, щоб судовий процес не був публічним.
Фреймут шокувала Ектора з "майстер Шефа" нахабною витівкою на його особистій кухні: "За етикетом себе так не ведуть"
В Росії прощаються з ведучим "Поле чудес" Якубовичем, що сталося: "Епоха йде!"
Неприборкана Анджеліна Джолі скинула одяг, запаморочивши голову мокрою ніжною шкірою: мрія мільйонів
З'ясувалася доля скандальної судді "Танцюють всі" Денисової, що з нею зараз: "Не впізнати"
Якщо Феміда задовольнить клопотання колишньої герцогині, то вона зможе уникнути зустрічі з рідним батьком.
Варто відзначити, що Меган Маркл конфліктувала зі своїм рідним батьком Томасом ще до пишного весілля з принцом Гаррі.
Томас Маркл, у свою чергу, стверджує, що дочка забула про нього: Меган нібито уникає батька, зовсім про нього не піклується і не забезпечує матеріально. А тепер він став учасником судового процесу, в якому беруть участь провідні британські таблоїди.
Раніше ми розповідали, як Маркл і Гаррі оскандалилися в США.
З гучними звинуваченнями на адресу Меган Маркл і принца Гаррі виступили в Британії так, колишніх герцогів звинуватили в тому, що вони нібито продовжують використовувати королівські титули в своїх особистих цілях.
За словами гендиректора організації Republic Грема Сміта, який виступає за скасування монархії, Маркл і Гаррі користуються своїм статусом в США, незважаючи на втечу з палацу.
Нагадавши, Маркл і Гаррі довели до сказу Вільяма, скандал не вщухає
Як повідомляла Politeka, Меган Маркл повторює долю покійної принцеси Діани
Також Politeka писала, що Маркл і Гаррі жорстко відшили Єлизавету II