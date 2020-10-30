Меган Маркл не хочет, чтобы судебные разбирательства с британскими журналистами стали публичными
Об этом пишет издание Vanity Fair.
Сперва жена принца Гарри добилась переноса даты судебного разбирательства с британскими журналистами, которые опубликовали личную переписку с ее отцом.
А теперь Меган Маркл хочет, чтобы судебный процесс не был публичным.
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Если Фемида удовлетворит ходатайство бывшей герцогини, то она сможет избежать встречи с родным отцом.
Стоит отметить, что Меган Маркл конфликтовала со своим родным отцом Томасом еще до пышной свадьбы с принцем Гарри.
Томас Маркл, в свою очередь, утверждает, что дочь забыла о нем: Меган якобы избегает отца, совсем о нем не заботится и не обеспечивает материально. А теперь он стал участником судебного процесса, в котором участвуют ведущие британские таблоиды.
Ранее мы рассказывали, как Маркл и Гарри оскандалились в США.
С громкими обвинениями в адрес Меган Маркл и принца Гарри выступили в Британии Так, бывших герцогов обвинили в том, что они якобы продолжают использовать королевские титулы в своих личных целях.
По словам гендиректора организации Republic Грэма Смита, который выступает за отмену монархии, Маркл и Гарри пользуются своим статусом в США, несмотря на бегство из дворца.
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