Скандальна російська актриса Христина Асмус зробила першу заяву після розлучення з Гаріком Харламовим, який офіційно був оформлений 29 жовтня

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram, Христина повідомила, що повністю одужала від китайського вірусу.

""Урррааааа!!!! 😅 З ковидом покінчено!! 💪🏻 Трэшачок позаду. Тести всі негативні. Вийшла сьогодні з 18-ти денного ув'язнення)) і вже активно в строю! ️ ️ Щойно приїхала до Пітера!! І мчу на репетицію!!! 🤩 Всім, хто запитував і чекав новин!! Я граю прем'єру імерсивного шоу» повернулися " вже 31 жовтня і 1 листопада!!!!! 🌪 Нарешті!!! Секс, алкоголь і рок-н-рол!!! 🤪 🤪 🤪 Побачимося в особняку на Палацовій набережній в ці вихідні!! 💋 ",- написала Асмус під фотографією, на якій вона сидить на пасажирському сидінні в автомобілі в зеленому світрі під горло і з легким макіяжем на обличчі.

Фанати навперебій почали вітати свою улюбленицю в коментарях.

"Милашка моя красуня!! Христина ти найкраща☺❤️ ура!👏 Красуня⭐ 👏 😁 👍 дуже рада за вас! ❤️ Наярюю на Вас! Тепер же можна, офіційно! Ви така красива і сексуальна!!!🔥 🔥 А смак і нюх відновилися? Не вірю... цікаво скільки вам за платили за Піз.. во? Свооообоооода. Насолоджуйся кожною миттю!!!! Симпатяшка Я не читаю коментів, одне можу сказати точно Кріс дуже красива жінка♪ принцесссааа ♪ Ковид не спить♪ хвороба їй до лиця ♪ (якщо це свіжа фотографія, звичайно), з одужанням! 🎈 ЗДОРОВ'Я Вам 😊", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що історія з розлученням Христини Асмус і Гаріка Харламова підійшла до кінця. За інформацією журналістів, суд офіційно розірвав шлюб російських зірок 29 жовтня.

Тепер Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно не перебувають у шлюбі, а судовий процес затягнувся на чотири місяці, оскільки Феміда давала час сторонам на примирення.

"Але любові не сталося. На засідання Харламов з Асмус теж забили, відправляючи замість себе адвокатів", - додали журналісти.

Нагадаємо, що схудлий Харламов після розлучення з Асмус засмутив новою заявою

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