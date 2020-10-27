Популярна російська актриса Христина Асмус потрапила в халепу, коли прогулювалася по вулиці

Як пише Politeka.net, про це вона розповіла у себе в Instagram.

Актриса відповідала на питання шанувальників в сторіс. Один з фанатів запитав Асмус, чи ставала вона коли-небудь жертвою шахраїв. Христина відповіла, що такого не траплялося, оскільки вона не бере незнайомі номери. Однак актриса поділилася іншим неприємним випадком з життя.

"Одного разу у мене вкрали мобільний телефон. Мені було 18 років і я йшла біля будівлі школи (ми там повинні були грати спектакль). Коли у мене намагалися вирвати телефон, я не здавалася – повалила поганого дядька на землю і боролася з ним", - розповіла актриса, додавши, що грабіжник виявився сильнішим і заволодів її старим кнопковим телефоном.

"У мене був дикий шок, я дуже злякалася, плакала. Виставу в той день скасували", - додала актриса.

Раніше ми писали, що екс-чоловік Асмус мило поговорив з шахраєм, який прикидався співробітником банку і намагався виманити у нього дані про карту. Харламов знущався над шахраєм і довів його до сказу своїми приколами. Свою розмову комік записував на камеру і опублікував у себе в Instagram.

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