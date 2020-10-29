Історія з розлученням Христини Асмус і Гаріка Харламова підійшла до кінця

Про це інформує Telegram-канал Mash.

За інформацією журналістів, суд офіційно розірвав шлюб російських зірок.

Тепер Гарік Харламов і Христина Асмус офіційно не перебувають у шлюбі, а судовий процес затягнувся на чотири місяці, оскільки Феміда давала час сторонам на примирення.

"Але любові не сталося. На засідання Харламов з Асмус теж забили, відправляючи замість себе адвокатів", - додали журналісти.

Варто відзначити, що ініціатором розлучення став саме резидент Comedy Club Гарік Харламов, хоча колишнє подружжя стверджували, що прийшли разом до такого рішення.

Дочка Настя залишиться з матір'ю, але поки не зрозуміло, як саме буде відбуватися розділ майна зірок.

Раніше ми розповідали, що шоумен Гарік Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Христиною Асмус.

У ЗМІ ходили слуги, що зірки російського шоу-бізнесу вирішили розлучитися після скандальної ролі Христини Асмус в "Тексті".

Але Гарік Харламов запевняє, що він просто розлюбив свою дружину.

"...Все сталося досить давно, коли ми з Христиною зрозуміли, що є абсолютно різними людьми. Не знаю, як це пояснити. З часом почуття слабшають, все йде, і ти розумієш: ви з різних світів. В силу того, що ми, слава Богу, інтелігентні люди, нам вдалося уникнути скандалів", - пояснював раніше резидент Comedy Club.

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