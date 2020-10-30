Українцям розповіли, як тепер працюватимуть відділення Укрпошти

Про це інформує прес-служба Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що вже з 1 листопада 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" працюватимуть без вихідних.

"За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних в 250 найбільш завантажених відділеннях", - попередили в прес-службі.

У Міністерстві інфраструктури підкреслили, що таке рішення буде особливо актуальним в умовах нового спалаху китайського вірусу, і дозволить зменшити черги у відділеннях державної Укрпошти.

Варто відзначити, що в Україні за рішенням Держкомісії було змінено карантинне зонування. Відповідні зміни офіційно набирають чинності вже з 2 листопада.

За рішенням Держкомісії до Червоної зони потрапили наступні населені пункти: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів. У цій зоні вирішили не забороняти роботу громадського транспорту, ТРЦ і ресторанів.

Що стосується української столиці, то Київ залишається в помаранчевій зоні. У ці зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, закладів культури.

Нове зонування діятиме протягом наступних 14 днів.

Нагадавши, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

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