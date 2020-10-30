Украинцам рассказали, как теперь будут работать отделения Укрпочты

Об этом информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Сообщается, что уже с 1 ноября 250 самых загруженных отделений "Укрпочты" будут работать без выходных.

"По решению руководства с 1 ноября компания начинает работать без выходных в 250 самых загруженных отделениях", - предупредили в пресс-службе.

В Министерстве инфраструктуры подчеркнули, что такое решение будет особо актуальным в условиях новой вспышки китайского вируса, и позволит уменьшить очереди в отделениях государственной Укрпочты.

Стоит отметить, что в Украине по решению Госкомиссии было изменено карантинное зонирование. Соответствующие изменения официально вступают в силу уже со 2 ноября.

По решению Госкомиссии в красную зону попали следующие населенные пункты: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов. В этой зоне решили не запрещать работу общественного транспорта, ТРЦ и ресторанов.

Что касается украинской столицы, то Киев остается в оранжевой зоне. В эти зоне запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры.

Новое зонирование будет действовать в течение следующих 14 дней.

Напомним, Минздрав предупредил украинцев о новых "красных" зонах.

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