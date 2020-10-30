Відома виконавиця Ані Лорак показала свого нового фаворита

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка зробила репост своєї пісні, яку переспівав учасник дитячого реаліті-шоу "Хто ти?" Гарік Зебелян. Хлопець опублікував у себе в соцмережах кавер на пісню артистки «Страждаємо і любимо».

Лорак зробила репост, підписавши його "неймовірний талант". Судячи з усього, хлопець зачепив співачку.

Варто відзначити, що в коментарях до посту хлопцеві залишили масу приємних відгуків. Шанувальники хвалили його виконання, відзначаючи, що йому вдалося заспівати навіть краще Кароліни. Деякі звернули увагу, що хлопець дуже схожий на колишнього чоловіка Лорак Мурата.

"На репіті! У 100 разів краще, ніж оригінал!", "До мурашок і до сліз, який ти крутий. Спасибі тобі. Співай завжди будь ласка", "Гарік, це дуже круто", "неймовірно круто!", "Супер! Я обожнюю Ані Лорак, але ти її переспівав", "який голос!!! Просто космос!!", "Мій талановитий хлопчик! Люблю більше життя", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що після розлучення з чоловіком Ані Лорак закрутила роман з саунд-продюсером Black Star Єгором Глібом, який молодший за неї на 14 років. Крім цього, артистка змінила імідж і схудла.

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не пасує".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:"Вау, принцеси".

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткав Лазарєв".