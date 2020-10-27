Відома співачка Ані Лорак крім співу зі сцени дуже любить епатувати публіку відвертими образами і скандальними витівками

Ось і зараз зірка вразила соцмережі, виклавши новий знімок, повідомляє Politeka з посиланням на Instagram виконавиці.

На фото Лорак сидить на кріслі, на ній – роскойший халат рожевого кольору, волосся ані розпущене, на обличчі посмішка, в правій руці смартфон. Виявилося, що халат – це подарунок від знаменитого Філіпа Кіркорова, з яким, як відомо, співачка водить дружбу.

"Затишного, гарного дня! Сьогодні в рожевому! Дякую @fkirkorov за чудовий подарунок!"–- підписала знімок зірка.

Всього за п'ятнадцять хвилин пост зібрав майже 11 тисч лайків і велика колічесвто коментарів.

"У Філіпа чудовий смак... 😍 😁 👍 Кароліна, Ви ніби в затишному рожевому хмарці... Жаль ❤ ❤ ❤ шкода звичайно що ви не дружите з дживанши як Одрі або хоча б з Валентином Юдашкіним. Ви найкрасивіша і найкраща ❤️💛💛💛💛 😻💖 Найкрасивіша ❤️💛 одна особа Вам йде абсолютно будь-який колір в одязі😍😍😍😍які ж у вас прекрасні очі😍😍😍найкрасивіша❤️❤️ наше зеленооке диво і щастя😍😍😍Доброго дня😘😘😘 Красуня Вам кучерики йдуть 👍❤️❤️❤️❤️❤️ Як вам пасує рожевий! 👍 💗 Це мій улюблений колір, пів-гардероба в цих відтінках Малинка, виходить!😂💜😎 Pink Panther!!!! ❤️Тигриця фі, як він вам не йде", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що нові фото, які Лорак показала на своїй сторінці в Instagram, викликали справжній фурор.

"Нехай буде хороша погода всередині. Ніжними, добрими словами зігрівається серце", - написала співачка, і опублікувала три фотографії.

Знімки Лорак буквально звели з розуму її фоловерів. На фото вона позує в картатій куртці і капелюшку, а також в смугастій сорочці. Співачку просто засипали компліментами

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