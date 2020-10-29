Ані Лорак записала пісню зі своєю дев'ятирічною дочкою Софією

Як стало відомо, популярна українська співачка, яка давно перебралася в Росію, заспівала дуетом з донькою-школяркою. Вони заспівали пісню "Колискова ведмедиці" з мультфільму "Умка", яка прозвучить на онлайн-концерті "Казки та пісні Союзмультфільму" 30 жовтня.

Як повідомляє 7днів.ру, Лорак розповіла, що Софія була дуже рада можливості виконати цю пісню, так як любить мультик "Умка".

"Дочка з нетерпінням чекає виступу, підготовка йде повним ходом. Для неї це велика подія. Ми репетируємо, шиємо костюми спеціально для виступу", - розповіла Лорак.

Вона зазначила, що її дочка зайнялася вокалом, а ось їй самій заради виступу довелося приділити увагу театральній майстерності. Лорак зізналася, що у Софії грати на сцені виходить краще: дівчинка вужа отримувала головні ролі в шкільних спектаклях.

"Театр, як відомо, поєднує в собі все - і пісню, і танець, і гру. Я рада, що дочка росте творчою і різнобічною особистістю", - заявила співачка.

На одному з фан-акаунтів Лорак в Instagram напередодні їх спільного виступу з'явилося їх фото з Софією. На ньому мама і дочка позують в розкішних чорних сукнях з відкритими плечима. При цьому наряд Лорак прикрашає глибоке декольте, а плаття її дочки – оригінальна обробка з пір'я.

"удачі Софійці, не підкачати, щоб мама могла їй пишатися", "ВАУ принцеси", "красуні", "Море квітів і Океан овацій прекрасні дівчата!", "Завжди в двійні приємніше коли твоя кровиночка домагається успіхів. У талановитої мами не може бути по-іншому", - пишуть люди в коментарях до фото.

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