Відома виконавиця Ані Лорак похвалилася фігуркою в обтягуючих лосинах

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram артистки. Красуня позувала в чорних лосинах із завищеною талією, укороченій кофті і масивних черевиках. Зверху зірка накинула велику куртку. Образ завершила кепка на голові.

«1. Думати творчо! 2. Їсти корисне! 3. Спілкуватися з позитивними, надихаючими людьми! А ви записуєте важливе?",- підписала знімок артистка.

За 40 хвилин її пост зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Ну нереальна ж!", "Стиль ваш топ", "прекрасна, у вас шалено красива посмішка!", "Ну королева стилю", "улюблена Дюймовочка з сліпучою посмішкою і промінчиками сонця в очах", "фігура просто вауу, не намилуватися", "у тебе фігурка краще ніж у Лободи. Так тримати", "Фоткав Лазарєв", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що фігура Лорак за літо і осінь сильно змінилася. На карантині артистка набрала багато зайвих кілограмів, від яких потім старанно позбавлялася. Судячи з фото, їй це вдалося.

Раніше ми писали, що Ані Лорак вибрала образ бунтарки. Вона поділилася знімком, на якому позувала в чорних штанях, високих черевиках на шнурівці і чорній кофті з принтом на тлі свого розкішного особняка.

Нагадаємо, що Ані Лорак в обіймах молодого коханця розтанула від щастя:"Невже совість прокинулася".

Як повідомляла Politeka, новий особняк Ані Лорак вражає розкішшю, з'явилися фото: "у сусідах Волочкова і...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не пасує".