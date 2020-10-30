Відома українська співачка Світлана Лобода показала красунь-дочок

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явилася серія фото артистки з її дочками. Та й у самої зірки в Instagram чимало знімків зі спадкоємицями.

Як відомо, Лобода виховує двох дочок. Старшу Євангеліну вона народила від цивільного чоловіка, хореографа Андрія Царя. Пара розлучилася в 2014 році. Зараз Єві 9 років.

Молодша дочка Тільда народилася в 2018 році. Світлана народжувала дівчинку в Лос-Анджелесі. До цих пір Лобода не розкриває ім'я батька дочки, а також приховує її обличчя, публікуючи дівчинку зі спини. Серед шанувальників ходить версія про те, що Тільда – дочка соліста групи Rammstein Тілля Ліндеманна, з яким Лободі приписували роман. Сама співачка уникає обговорювати цю тему.

У коментарях під постами з доньками фанати Лободи залишили їй масу приємних слів.

"Євочка вже з маму ростом«,» старша дочка красуня«,» Мала, напевно, на Тілля схожа, не хоче поки світити«,» неймовірні«,» Дочка маму наздоганяє«,» які гарненькі«,» як швидко ростуть діти«,» Дівчатка красуні", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Світлана Лобода дуже багато часу проводить зі своїми дітьми. Як зізнавалася сама артистка, дівчатка їздять з нею, так як сама артистка живе між трьома країнами.

Нагадаємо, що спокусниця Лобода підкреслила свої багатства чорним латексом: "Воу-воу-воу".

Як повідомляла Politeka, томна Лобода вразила своїми " зірочками "в бікіні на мотузочках:"який ідеальний захід".

Також Politeka писала, що Лобода підкреслила тонким шовком свою апетитну фігуру: "Ах, яка жінка...".