28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, которая вскрыла измены Тарзана Наташе Королевой, пригрозила любовнику
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором обратилась к Сергею Глушко. Девушка заявила, что люди, которые хотят что-то забыть, обычно вычеркивают это из жизни, не вспоминая. Тарзан же, по ее мнению, специально «провоцирует и педалирует на эту тему».
«Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения... Не зли меня, пожалуйста!», - смело заявила Шульженко.
Кроме этого, актриса добавила, что не стала красить губы красной помадой. Таким образом, она намекнула на новую песню Королевой о неверном мужчине.
Раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло": "Фу, мужа своего позоришь"
Новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально"
Неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов
Выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас: "Не узнать"
В комментариях под постом девушке оставили как негативные отзывы, так и слова поддержки.
«Хочется досадить уже не ему, а Наташе», «теперь у Серёжки наверное не 600, а уже все 800 выступление стоит», «Я вот не пойму. Нахера ты все вынесла в СМИ изначально? Видео выложила. А чего удивляешься, что тебя щелкнули по носу», «Он уже 100 раз пожалел, что с вами связался», «Кто ж тебя замуж возьмёт после всей этой грязи?», «Что в нем нашли эти женщины! Мерзкий, гадкий, трусливый тип!», - пишут люди.
Напомним, что уличенный в новой измене Тарзан обратился ко всем своим "любовницам": "Девчонки...".
Как сообщала Politeka, Тарзан спровоцировал любовницу на новое заявление, о чем еще не знает Королева: "Сережа, не зли меня".
Также Politeka писала, что разъяренный Тарзан в трусах устроил публичные разборки, фото: "Мозгов как у двухлетки".