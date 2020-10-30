28-летняя краснодарская актриса Анастасия Шульженко, которая вскрыла измены Тарзана Наташе Королевой, пригрозила любовнику

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором обратилась к Сергею Глушко. Девушка заявила, что люди, которые хотят что-то забыть, обычно вычеркивают это из жизни, не вспоминая. Тарзан же, по ее мнению, специально «провоцирует и педалирует на эту тему».

«Сережа, не зли меня, или ты хочешь, чтобы я рассказала вообще все? Все, на чем строились наши отношения... Не зли меня, пожалуйста!», - смело заявила Шульженко.

Кроме этого, актриса добавила, что не стала красить губы красной помадой. Таким образом, она намекнула на новую песню Королевой о неверном мужчине.

В комментариях под постом девушке оставили как негативные отзывы, так и слова поддержки.

«Хочется досадить уже не ему, а Наташе», «теперь у Серёжки наверное не 600, а уже все 800 выступление стоит», «Я вот не пойму. Нахера ты все вынесла в СМИ изначально? Видео выложила. А чего удивляешься, что тебя щелкнули по носу», «Он уже 100 раз пожалел, что с вами связался», «Кто ж тебя замуж возьмёт после всей этой грязи?», «Что в нем нашли эти женщины! Мерзкий, гадкий, трусливый тип!», - пишут люди.

Напомним, что уличенный в новой измене Тарзан обратился ко всем своим "любовницам": "Девчонки...".

Как сообщала Politeka, Тарзан спровоцировал любовницу на новое заявление, о чем еще не знает Королева: "Сережа, не зли меня".

Также Politeka писала, что разъяренный Тарзан в трусах устроил публичные разборки, фото: "Мозгов как у двухлетки".