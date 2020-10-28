50-річний стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, після зради своїй дружині Наташі Корольової, зважився на пікантний кадр

Як повідомить Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Сергій похвалився досить-таки інтимним кадром. На знімку Сергій Глушко стоїть у ванній кімнаті в одних трусах, показуючи фанатам свою долоню. В іншій руці зірки - зубна щітка, з чого можна зробити висновок, що стриптизер вирішив показати шанувальникам, як чистить зуби.

Звертає на себе увагу потужний торс Глушко і його задоволена посмішка, очі зірки прикриті від задоволення.

"Всім добренького! Чистка ряд....ой,...зубів! )))))) 😁 😃 😉 ",- підписав кадр Тарзан.

Фанати оцінили почуття гумору свого кумира, про що написали в численних коментарях. Однак, знайшлися і ті, які посварили Тарзана за непристойну, на їхню думку, фотографію.

"Чистка рядів? Сергій вже не один,а цілий ряд клонів-Сергєєв? Ліфчик де Сергій, дорогий, дуже люблю Вас і Наташеньку. Будь ласка, не беріть близько до серця негативні думки. Ваша сім'я-це ваш з Наташею світ. Інших це абсолютно від слова зовсім не стосується! І в кожній родині, навіть тих хто виливається отрутою, є свої скелети в шафі! Я вірю у ваші з Наташею почуття, у вашу любов. Я вірю в те, що Ви правда створені один для одного! І ніщо і ніхто не зможе це зруйнувати! Любіть! Бережіть! Дорожите один одним! Здоров'я і щастя вашій родині! ❤ ️ 🙏 🏻 Привіт❤️👍 👍, дорогий, я теж Гола люблю зуби чистити 😄 ідіотів додається, мабуть covid так на мозок впливає. Кінь в людському образі.Коняка з кінською мордою!!!! Полтинник мужику, а мізків як у 2х льотки", – пишуть шанувальники.

Сам Тарзан теж не залишився в боргу і у відповідь на досить-таки позитивний відгук однієї зі своїх шанувальниць повівся просто по-хамськи. Так, дівчина написала наступне: "Дивлюся на вас і думаю: ви один такий хороший, вірний, що ми точно тут зайві". На що Глушко відповів: "Відпишіться і не думайте, Вам не йде".

Раніше ми писали, що 28-річна краснодарська актриса Анастасія Шульженко, яка здобула славу коханки одруженого стриптизера Тарзана, потребує операції. Про це заявила представниця дівчини медіа-продюсер Діана Бічарова. За її словами, в результаті нанесеної Сергієм Глушко (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) черепно-мозкової травми, у Шульженка сильно впав зір.

Бічарова зазначила, що стан дівчини нестабільний, але не вкрай важкий, як раніше.

«У Насті впав зір до мінус 12,5. Їй потрібна термінова операція на очі. Це пов'язано зі струсом мозку після удару пана Глушка", - заявила продюсер.

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