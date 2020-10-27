Відомий стриптизер Тарзан (Сергій Глушко), який є чоловіком Наташі Корольової, відповів на заяву нової "коханки"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував відеозвернення, в якому прокоментував свіжий випуск програми "Насправді", в якому актриса і тренер з постановки мови Ксенія Чернова заявила, що у неї були інтимні стосунки з Тарзаном. За словами Чернової, вона зустрічалася з Тарзаном 5-7 разів протягом півтора роки.

Відзначимо, що першою про зради Глушка заявила актриса Анастасія Шульженко. У цьому адюльтері Тарзан зізнався. Пізніше модель Анна Мосс заявила про інтимну близькість з Глушком, але поліграф не підтвердив її слів.

"Всім привіт! Дівчата, слухайте, я тут подумав. Всім, хто хоче поправити своє фінансове становище, можете звертатися в програму «Насправді» на Першому каналі. Прийдете, скажете, що Ви моя коханка. І, власне кажучи, вам за це заплатять. Цей серіал може бути вічним. Давайте, хто здивує якою-небудь історією. А то нинішні старі коханки вже задовбали. Одне і те ж, вже не цікаво дивитися», - заявив Тарзан і награно засміявся.

Нагадаємо, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто: "очманіти, Сергію, ти так можеш?".

Як повідомляла Politeka, чергова коханка Тарзана вирішила не мовчати і показала пристрасне листування: «готуй свій апарат».

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