Ці наречені зведуть з розуму

Напевно, для кожної жінки весілля - це одна з найбільш знаменних подій в житті

У це свято всі наречені хочуть виглядати красиво, і очікують, що свято пройде ідеально, передає Politeka.net. Зірки не стали винятком. Познайоммось зі знаменитостями, які витратили шалені суми на свої сукні.

Колишня актриса Меган Маркл стала дружиною принца Гаррі. На власному весіллі красуня з'явилася в сукні "Givenchy" дизайнера Клер Вейт Келлер.

Гарне вбрання доповнював п'ятиметровий шлейф, а на створення сукні пішло 500 годин ручної роботи. В результаті ціна вийшла великою - 550 тисяч доларів.

Світська левиця і модель Кім Кардашян вийшла заміж за репера Каньє Уеста у сукні-русалці з білого мережива дизайнера Ріккардо Тиші. Наряд обійшовся в 500 тисяч доларів, а загалом за своє свято пара заплатила близько 2,8 мільйона доларів.

Майбутня герцогиня Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма в сукні дизайнера Сари Бертон від модного будинку Alexander McQueen.

Наряд був створений відповідно до англійських традицій. З чуток, розкішне вбрання обійшовся королівській родині у 434 тисячі доларів.

У 1981 році принцеса Діана вийшла заміж за принца Чарльза. Весільна сукня нареченої увійшла в історію. Наряд створювали дизайнери Девід і Елізабет Емануель. Шлейф вбрання був вражаючим і вийшов довжиною майже в дев'ять метрів. Наряд був вишитий перлинами і блискітками. У підсумку він обійшовся в 150 тисяч доларів.

Спадкоємиця багатомільйонної імперії кристалів Swarovski, Вікторія Сваровські, вибрала наряд дизайнера Майкла Сінко.

Пишна сукня з восьмиметровим шлейфом, прикрашене кристалами важило 46 кілограмів.

В результаті наряд Вікторії на даний момент вважається найдорожчим за всю історію - ціна більше одного мільйона доларів.

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