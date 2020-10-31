Наверно, для каждой женщины свадьба - это одно из самых знаменательных событий в жизни

В этот праздник все невесты хотят выглядеть красиво, и ожидают, что торжество пройдет идеально, передает Politeka.net. Звезды не стали исключением. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые потратили баснословные суммы на свои платья.

Бывшая актриса Меган Маркл стала женой принца Гарри. На собственной свадьбе красотка появилась в платье "Givenchy" дизайнера Клэр Уэйт Келлер.

Красивый наряд дополнял пятиметровый шлейф, а на создание платья ушло 500 часов ручной работы. В результате цена вышла внушительной - 550 тысяч долларов.

Светская львица и модель Ким Кардашян вышла замуж за рэпера Канье Уэста в платье-русалке из белого кружева дизайнера Риккардо Тиши. Наряд обошелся в 500 тысяч долларов, а в общем за свой праздник пара заплатила около 2,8 миллиона долларов.

Будущая герцогиня Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в платье дизайнера Сары Бертон от модного дома Alexander McQueen.

Наряд был создан в соответствии с английскими традициями. По слухам, роскошный наряд обошелся королевской семье в 434 тысячи долларов.

В 1981 году принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза. Подвенечное платье невесты вошло в историю. Наряд создавали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Шлейф наряда был впечатляющим и получился длиной почти в девять метров. Наряд был вышит жемчужинами и блестками. В итоге он обошелся в 150 тысяч долларов.

Наследница многомиллионной империи кристаллов Swarovski, Виктория Сваровски, выбрала наряд дизайнера Майкла Синко.

Пышное платье с восьмиметровым шлейфом, украшенное кристаллами весило 46 килограммов.

В итоге наряд Виктории на данный момент считается самым дорогим за всю историю - цена более одного миллиона долларов.

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