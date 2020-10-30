У зв'язку з тим, що багато компаній змушені в умовах карантину відправляти співробітників на дистанційну роботу, основна частина заробітку українців стала залежати від результату їх праці

Як повідомляє Politeka з посиланням на Соцпортал, про це повідомила експерт з працевлаштування Валентина Бардадим.

Тобто, пояснила експерт, роботодавці почали ділити зарплату на основну ставку (найчастіше мінімальну) і бонуси за виконану роботу. З чого випливає, що раз сума зарплати відтепер залежить від результативності праці працівника, то деяким українцям доведеться працювати ще більше.

Всього ж, каже Бардадим, зарплата за останні місяці знизилася, зокрема, представникам робітничих професій стали платити на 5-10% менше, ніж до карантину.

Менеджери з продажу в середньому до карантину отримували 25000 гривень, зараз їх заробіток впав на 5-15%.

Що ж стосується зарплат по регіонах України, то згідно з даними Держстату, найбільші зарплати в Донецькій (12 981 грн) та Київській (12 109 грн) областях.

Найгірше в Україні йдуть справи із зарплатами у Волинській (9 766 гривень) і Чернівецькій (9 871 грн) областях.

Раніше ми повідомляли, що представлені основні цифри проекту Державного бюджету на 2021 рік, згідно з якими середня зарплата українців на місяць складе 13600 гривень, а споживча інфляція повинна скласти 7,3%. Основні витрати держбюджету на 2021 рік передбачені: на підвищення мінімалки до 6500 гривень (понад 41 млрд), на оборонноздатність країни (267 млрд), на освіту (174 млрд + на доплати вчителям 21,2 млрд), на медицину - (156 млрд), на соцзахист (324 млрд), на ПФУ (204 млрд) і на розвиток інфраструктури (150 млрд).

У держбюджеті на 2021 рік передбачено підвищення пенсій і зарплат працівникам державного сектора, проте були скорочені витрати на субсидії та пільги.

Більш того, в бюджеті хочуть збільшити витрати на Раду і Кабмін. У 2021 році на Верховну Раду планують витратити 2 млрд 288 млн гривень – це на 244 млн, або майже на 12% більше.

Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня

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