Українська теледива Ольга Фреймут, зірка "Ревізора", вирішила дати українцям урок етикету, проте сама трохи прорахувалася
Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгій білій сукні в чорний горошок, вільного крою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Ольга йшла коридором, коли в якийсь момент задерла поділ і показала білі тапочки з логотипом готелю. Телеведуча присвятила ролик правилу про те, що постояльцям можна забирати з готелів, а що - ні.
"Етикет - рекомендує, а не зобов'язує. Але, чи культурно ходити в готельних тапочках вдома? Ні. Все: тапочки, халати, шампуні в неодноразових банках, штори ... - все це власність готелю. І якщо ми щось забираємо, то здійснюємо крадіжку. На мені тапочки з готелю - старі запаси, які використовувала в "освітніх цілях", - пояснила в підписі Фреймут.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто вказав на те, що тапочки - є одноразовим предметом, тобто все ж їх можна забирати з собою, але інше питання - чи етично?
"Пам'ятаю як Ви Олю робили ревізію в одному з дорогих готелів і забрали звідти шампуні, гелі, крема. Порадивши всім так робити тому що заплативши за номер ти заплатив за все " - "уважно читайте пост - косметика в неодноразовій упаковці"
"Усі одноразові предмети гігієни (шампуні, гелі, гребінці), в тому числі і тапочки, брати можна. Все, що піддається повторному використанню після гостей (халати, рушники, постіль) - ні. П'ятирічний досвід роботи у готельній сфері)"
"Олю, а чому одноразові капці не можна взяти з собою і носити вдома? Це ж розхідний матеріал як і шампунь і моє право використати це в готелі чи привезти додому 🤣"
"Що??? Вони ці тапки після мене далі будуть використовувати? Халат зрозуміло, але тапки))"
"У когось багато старих запасів 😂"
"Що означає старі запаси? тобто ви колись як і всі могли забрати з готельного номеру капці чи шампунь але потім раптом вивчили етикет і виявили для себе що це не культурно і навіть гірше то крадіжка, хоча до того були як усі? то якісь подвійні стандарти"
"Менталітет такий у нас, все що добре лежить - має лежати вдома. Чи то від легкої наживи, чи то від того що запасливі, такі ми українці)"
"Ахах, а сама вкрала і ходить по дому, аяяй"
"А навіщо брати поношені тапочки з готелів додому? Це якась традиція?))"
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