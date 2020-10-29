Українська телеведуча Ольга Фреймут вразила своїми витівками на особистій кухні судді "Майстер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво

Як повідомляє Politeka.net, відомий кухар запросив знамениту гостю на своє YouTube-шоу Naked kitchen, щоб приготувати традиційний латиноамериканський суп - касуелу. Під час шоу Ольга Фреймут мило воркувала з Ектором у своєму стилі, вчила його новим словам українською мовою і ділилася своїми знаннями в кулінарії. Так під час приготування вона заборонила зірці "майстер Шефа" додати в блюдо важливий інгредієнт.

"Нормальна людина часник не їсть", - заявила Ольга і шокувала кулінара. "Як? Це традиційна колумбійська їжа!",- обурився Ектор, проте його гостя залишилася непохитна, вона навіть вихопила з рук миску і відставила в сторону.

Глядачі неоднозначно оцінили поведінку Фреймут на шоу, в коментарях її як похвалили, так і розкритикували:

"Фреймут, як завжди, вкрай огидна!Етикет!? Вона господареві будинку в його блюдо не дозволила покласти інгредієнт. "Інтелігентка", "гуру етикету"!!!"; "Кажуть, що всяка нечиста сила часнику боїться, і Оля не виняток"; "виявляється, Оля може бути не тільки "зіркою на ТБ" але і просто приятелькою"; "головне просто і з реальними емоціями без показухи, молодці"; "гості з етикету себе так не ведуть.."; "Оля, ти на цій кухні не господиня, ти в гостях. І вести себе треба відповідно"; "говорити, що цього не треба, того не треба, я таке не їм... дивитися неприємно"; " Вау! Два шанованих людини!!! 😍 😍 😍 "; "Етикет вона зібралася викладати 😂 поводиться огидно, мені соромно!".

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