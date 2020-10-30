Популярна модель Ірина Шейк знає, як порадувати своїх відданих фанатів
Спекотні кадри зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.
У своїх Stories Ірина Шейк вирішила показати шанувальникам свої "солодощі" крупним планом.
На першому знімку затребувана модель постала перед фанатами в чорних мереживах, зробивши акцент на пишному бюсті. А на другому фото, яке, мабуть, присвячене Хеллоуїну, дівчина похвалилася різними солодощами.
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Для різкого образу Ірина Шейк зібрала волосся в хвостик і наклала на знімок один з ефектів Instagram, який додав їй "чортові ріжки".
Зазначимо, що на другій фотографії з солодощами можна побачити цукерки "Дубравушка" и "Червона шапочка".
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Зірка поділилася вельми провокаційним знімком, на якому дві дівчини тримали її за «п'яту точку».
Сама Ірина Шейк була одягнена в Чорне обтягуюче плаття, під яке вона не стала надягати білизну. Пишні груди красуні так і норовила вирватися назовні. Образ Шейк доповнила масивними черевиками.
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