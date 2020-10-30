Відома виконавиця Альбіна Джанабаєва, яка раніше була солісткою в групі ВІА ГРА, зізналася, що свого часу була закохана в актора Дмитра Харатьяна

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки, вона заспівала дуетом з Дмитром Харатьяном під час участі в російському телешоу "Три акорди".

Також Альбіна зізналася, що за часів своєї юності була небайдужа до цього актора, який зіграв у культовому фільмі " Гардемарини, вперед!".

"Я, як і багато дівчаток мого покоління була закохана в гардемаринів, особливо в одного... і мріяла вбиратися в такі неймовірні сукні... Спасибі моєму прекрасному партнеру Дмитру Харатьяну!" - написала знаменитість.

На фотографії, прикріпленої до посту, Альбіна і Дмитро стоять на тлі старовинної гармати, причому, наряди на них теж раритетні: Джанабаєва одягнена в пишну сукню з глибоким декольте, що відкриває високі груди співачки, на Харатьяні – розкішний камзол.

Однак деяким шанувальникам не сподобався зовнішній вигляд актора, про що вони негайно написали в коментарях.

"От не йде старим мужикам неголеність . та ще з мішками під очима тут Харатьян виглядає як після тижневого запою Антісексуальная з Віагри Ну давай на Харатьяна застрибни тобі це не в першій приберіть Джанабаєву з виду людей 👽 Ну, навіщо не голитися? Як старий дід збляк... Збляк гардемарин... Закохана була в Харатьяна, а відвела Меладзе Тян тягне Альбінка тебе на Кавказ...", – пишуть хейтеры.

Але багато хто в захваті від зіркової пари і висловлюють своє захоплення.

"Тоді в нього всі були закохані 😍 Харатьян смішний як вам йде цей образ!!👑 😍 Ви як завжди супер.Наскільки у Вас благородна зовнішність і в сучасному житті ви Красуня і якщо б були королевою теж дуже йде.Красива жінка просто дивишся і хочеш дивитися .Око не відвезти. Прекрасна і велична. Королева наших сердець і серця Валерія Шотаєвича😘 Валерій, бережіть Альбіну, у неї рідкісне поєднання краси, таланту, розуму і доброго ❤️!"–- написали фанати.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва розбурхала пікантним чином. Зірка виклала фото, на якому постала в спокусливому вигляді.

На дівчині надіто рожеве розкішне плаття, що не приховує рук і плечей співачки, причому, руки Альбіна тримає на поясі, що підкреслює її рішучий вигляд.

Волосся знаменитості розпущене і гладко зачесане, звертає на себе увагу яскравий колір помади на обличчі співачки.

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