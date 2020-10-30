Известная исполнительница Альбина Джанабаева, которая раньше была солисткой в группе Виа ГРА, призналась, что в свое время была влюблена в актера Дмитрия Харатьяна

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм певицы, она спела дуэтом с Дмитрием Харатьяном во время участия в российском телешоу "Три аккорда".

Также Альбина призналась, что во времена своей юности была неравнодушна к этому актеру, которій сіграл в культовом фильме "Гардемарины, вперед!".

"Я, как и многие девочки моего поколения была влюблена в гардемаринов, особенно в одного… и мечтала наряжаться в такие невероятные платья… спасибо моему прекрасному партнеру Дмитрию Харатьяну!", – написала знаменитость.

На фотографии, прикрепленной к посту, Альбина и Дмитрий стоят на фоне старинной пушки, причем, наряды на них тоже раритетные: Джанабаева одета в пышное платье с глубоким декольте, открывающим высокую грудь певицы, на Харатьяне – роскошный камзол.

Однако некоторым поклонникам не понравился внешний вид актера, о чем они незамедлительно написали в комментариях.

"Вот не идёт старым мужикам небритость . да ещё с мешками под глазами Тут Харатьян выглядит как после недельного запоя Антисексуальная из Виагры Ну давай на Харатьяна запрыгни тебе это не в первой Уберите Джанабаеву из вида людей 👽 Ну, зачем не бриться? Как старый дед Поблек... Поблек гардемарин... Влюблена была в Харатьяна, а увела Меладзе😂😂😂 Тянет Альбинка тебя на Кавказ...", – пишут хейтеры.

Но многие в восторге от звездной пары и выражают свое восхищение.

"Тогда в него все были влюблены 😍 Харатьян смешной как вам идёт этот образ!!👑😍 Вы как всегда супер.Насколько у Вас благородная внешность и в современной жизни вы красотка и если б были королевой тоже очень идёт.Красивая женщина просто смотришь и хочешь смотреть .Глаз не отвезти. Прекрасная и величественная. Королева наших сердец и сердца Валерия Шотаевича😘 Валерий, берегите Альбину, у неё редкое сочетание красоты, таланта, ума и доброго ❤️!", – написали фанаты.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева взбудоражила пикантным образом. Звезда выложила фото, на котором предстала в соблазнительном виде.

На девушке надето розовое роскошное платье, не скрывающее рук и плеч певицы, причем, руки Альбина держит на поясе, что подчеркивает ее решительный вид.

Волосы знаменитости распущены и гладко зачесаны, обращает на себя внимание яркий цвет помады на лице певицы.

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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