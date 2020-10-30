Відома виконавиця Ані Лорак сколихнула мережа емоційними словами

Як передає Politeka.net, свіже фото і заява з'явилася в Instagram артистки.

"Ти ще любиш. Як же мені не вистачає наших зустрічей. Як же хочеться знову обійняти своєю музикою і побачити ваші очі. ❤ Дякую за пісню "Ти ще любиш" талановитому автору Андрію Осадчуку", - написала співачка.

При цьому вона опублікувала фрагмент зі свого шоу»Діва".

На кадри бурхливо відреагували в мережі.

"Шикарна з шикарним голосом", "яка ж Ви красуня", "Браво", "обожнюю, красуня", "Пісня клас, а ось ідея мужиків в легінсах і голим торсом злизана повністю з туру Мадонни", " дуже крута!!!! Люблю❤", " ця пісня, як крик душі, ти ще любиш... Прості слова, але скільки в них болю... Тільки ти можеш співати так, що сльози навертаються і важко дихати... Твій голос щось фантастичне, що забирає на іншу планету... Рідна дівчинка, Нехай любов ніколи не йде, будь найщасливішою ❤ це шоу мистецтво, яке приголомшує кожним номером ❤️ Браво, наша Діва», «як завжди чудово...» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Ані Лорак в обіймах молодого коханця розтанула від щастя:"Невже совість прокинулася".

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