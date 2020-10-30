Известная исполнительница Ани Лорак всколыхнула Сеть эмоциональными словами

Как передает Politeka.net, свежее фото и заявление появилось в Инстаграм артистки.

«Ты еще любишь. Как же мне не хватает наших встреч. Как же хочется вновь обнять своей музыкой и увидеть ваши глаза. ❤ Спасибо за песню «Ты ещё любишь» талантливому автору Андрею Осадчуку», - написала певица.

При этом она опубликова фрагмент со своего шоу «Дива».

На кадры бурно отреагировали в Сети.

«Шикарная с шикарным голосом», «Какая же Вы красотка», «Браво», «Обожаю, красотка», «Песня класс, а вот идея мужиков в легинсах и голым торсом слизана полностью с тура Мадонны», «Очень крутая!!!! Люблююю❤», «Эта песня, как крик души, ты еще любишь... Простые слова, но сколько в них боли... Только ты можешь петь так, что слезы наворачиваются и трудно дышать... Твой голос что-то фантастическое, уносящее на другую планету... Родная девочка, пусть любовь никогда не уходит, будь самой счастливой ❤ Это шоу искусство, которое ошеломляет каждым номером ❤️ Браво, наша Дива», «Как всегда великолепно...», - пишут в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".

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