Известная исполнительница Ани Лорак всколыхнула Сеть эмоциональными словами
Как передает Politeka.net, свежее фото и заявление появилось в Инстаграм артистки.
«Ты еще любишь. Как же мне не хватает наших встреч. Как же хочется вновь обнять своей музыкой и увидеть ваши глаза. ❤ Спасибо за песню «Ты ещё любишь» талантливому автору Андрею Осадчуку», - написала певица.
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При этом она опубликова фрагмент со своего шоу «Дива».
На кадры бурно отреагировали в Сети.
«Шикарная с шикарным голосом», «Какая же Вы красотка», «Браво», «Обожаю, красотка», «Песня класс, а вот идея мужиков в легинсах и голым торсом слизана полностью с тура Мадонны», «Очень крутая!!!! Люблююю❤», «Эта песня, как крик души, ты еще любишь... Простые слова, но сколько в них боли... Только ты можешь петь так, что слезы наворачиваются и трудно дышать... Твой голос что-то фантастическое, уносящее на другую планету... Родная девочка, пусть любовь никогда не уходит, будь самой счастливой ❤ Это шоу искусство, которое ошеломляет каждым номером ❤️ Браво, наша Дива», «Как всегда великолепно...», - пишут в комментариях.
Напомним, что Ани Лорак в объятиях молодого любовника растаяла от счастья: "Неужели совесть проснулась".
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