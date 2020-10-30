Відома українська співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про підтримку
На фото Злата позує в мереживній білизні. Зірка стояла і спокусливо вигиналася, демонструючи витончену фігуру і найпікантніші місця. Волосся у красуні були розпущені, а здалася Огневич серед прозорої тканини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дякую за небайдужість! Спасибі, що діліться зі мною своїми думками.
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Я це дуже ціную і в подібні моменти У мене з'являється ще більше відчуття сили! Мені так важлива Ваша підтримка.
Так, я чітко розумію, що мої заяви можуть деяких розчарувати, шокувати, викликати подив... Проте. Я хочу тут ділитися своїми думками, позицією, поглядами на життя", - написала дівчина.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Розумна і красива", "Сама ніжність"," в тенетах володінь Цирцеї", " ви дуже красива!", "Дуже красиво, ніжно і жіночно", " вбиваєш наповал , своєю красою !!".
Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич завжди виглядає чудово і знову довела це серією нових кадрів.
"Перший раз їду в Карпати такою ранньою осінню! Хочу відчути всю велич природної стихії і набратися сил. Згадую книгу Уласа Самчука» Гори говорити " і те, як соковито описаний гуцульський побут, традиції і сама психологія наших предків.
Нагадавши, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком
А ще Politeka писала, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення
Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення