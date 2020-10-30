Відома українська співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про підтримку

На фото Злата позує в мереживній білизні. Зірка стояла і спокусливо вигиналася, демонструючи витончену фігуру і найпікантніші місця. Волосся у красуні були розпущені, а здалася Огневич серед прозорої тканини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дякую за небайдужість! Спасибі, що діліться зі мною своїми думками.

Я це дуже ціную і в подібні моменти У мене з'являється ще більше відчуття сили! Мені так важлива Ваша підтримка.

Так, я чітко розумію, що мої заяви можуть деяких розчарувати, шокувати, викликати подив... Проте. Я хочу тут ділитися своїми думками, позицією, поглядами на життя", - написала дівчина.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Розумна і красива", "Сама ніжність"," в тенетах володінь Цирцеї", " ви дуже красива!", "Дуже красиво, ніжно і жіночно", " вбиваєш наповал , своєю красою !!".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич завжди виглядає чудово і знову довела це серією нових кадрів.

"Перший раз їду в Карпати такою ранньою осінню! Хочу відчути всю велич природної стихії і набратися сил. Згадую книгу Уласа Самчука» Гори говорити " і те, як соковито описаний гуцульський побут, традиції і сама психологія наших предків.

Нагадавши, Злата Огневич підкреслила ідеальні вигини чорним шовком

А ще Politeka писала, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення

Також Politeka повідомляла, що Злата Огневич скупалася в променях сонця посеред вулиці і зважилася на одкровення



