Известная украинская певица Злата Огневич показала себя и рассказала о поддержке

На фото Злата позирует в кружевном белье. Звезда стояла и соблазнительно выгиналась, демонстрируя точеную фигуру и самые пикантные места. Волосы у красотки были распущены, а показалась Огневич среди прозрачной ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями.

Я это очень ценю и в подобные моменты у меня появляется ещё большее ощущение СИЛЫ! Мне так важна Ваша поддержка.

Да, я чётко понимаю, что мои заявления могут некоторых разочаровать, повергнуть в шок, вызвать недоумение... Но. Я хочу здесь делиться своими мыслями, позицией, взглядами на жизнь", - написала девушка.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Умная и красивая", "Сама нежность", "В тенетах владений цирцеи", "Вы очень красивая!", "Очень красиво, нежно и женственно", "Убиваешь наповал , своей красотой !!".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич всегда выглядит прекрасно и вновь доказала это серией новых кадров.

"Первый раз еду в Карпаты такой ранней осенью! Хочу ощутить всё величие природной стихии и набраться сил. Вспоминаю книгу Уласа Самчука «Гори говорять» и то, как сочно описан гуцульский быт, традиции и сама психология наших предков.

Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком

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