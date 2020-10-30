Известная украинская певица Злата Огневич показала себя и рассказала о поддержке
На фото Злата позирует в кружевном белье. Звезда стояла и соблазнительно выгиналась, демонстрируя точеную фигуру и самые пикантные места. Волосы у красотки были распущены, а показалась Огневич среди прозрачной ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Спасибо за неравнодушие! Спасибо, что делитесь со мной своими мыслями.
Новая внешность звезды "Москва слезам не верит" Алентовой привела всех в дрожь: "Я бы не узнала, печально"
Неуклюжий сын Наташи Королевой и Тарзана озадачил детскими забавами: «Все соберу, сделаю отварчик…»
Народ поглумился над рекордно обедневшей Ротару: "Сразу лицо поменялось, а люди всю жизнь без денег"
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."
Я это очень ценю и в подобные моменты у меня появляется ещё большее ощущение СИЛЫ! Мне так важна Ваша поддержка.
Да, я чётко понимаю, что мои заявления могут некоторых разочаровать, повергнуть в шок, вызвать недоумение... Но. Я хочу здесь делиться своими мыслями, позицией, взглядами на жизнь", - написала девушка.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Умная и красивая", "Сама нежность", "В тенетах владений цирцеи", "Вы очень красивая!", "Очень красиво, нежно и женственно", "Убиваешь наповал , своей красотой !!".
Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич всегда выглядит прекрасно и вновь доказала это серией новых кадров.
"Первый раз еду в Карпаты такой ранней осенью! Хочу ощутить всё величие природной стихии и набраться сил. Вспоминаю книгу Уласа Самчука «Гори говорять» и то, как сочно описан гуцульский быт, традиции и сама психология наших предков.
Напомним, Злата Огневич подчеркнула идеальные изгибы черным шелком
А еще Politeka писала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич искупалась в лучах солнца посреди улицы и решилась на откровение