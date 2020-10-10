Популярная певица Злата Огневич рассказала, какая опасность поджидает женщин в украинских клиниках

Об этом она написала в своем личном Instagram.

По словам певицы, ее сестра стала жертвой недобросовестных медиков, из-за чего она потратила уже крупную сумму на лечение.

Так, Злата Огневич затронула тему лазерных процедур и призвала украинок не экономить на этом деньги.

"Моя любимая сестричка пошла на подобную процедуру в клинику сомнительной репутации, там была какая-то акция на курс... Я предупредила, что лучше не рисковать. Итог: фолликулярный гиперкератоз и лечение, которое уже превысило $1000", - откровенно рассказала звезда.

Она также порекомендовала украинцам сперва узнать о клинике, куда они планируют идти на процедуры. А если в населенном пункте нет нужной клиники, то можно не экономить и отправиться на процедуры в другие города.

"Девчонки, будьте внимательны с этим видом процедур. Идите в хорошую клинику, узнайте всё про лазер, на котором там работают. Если нужной клиники, с хорошим аппаратом в Вашем городе не имеется- найдите время и посетите другой город, где такой аппарат есть. Ведь лазерную эпиляцию можно делать раз в месяц, а то и раз в полтора. Заодно, смена обстановки и небольшое путешествие", - резюмировала Злата Огневич в своей публикации.

"Прелесть милая, нежная, прекрасная, любимая, ненаглядная", "Шикарное лицо", "Хорошо ,что вы написали об этом! Таких псевдоэкспертов которые делают разные процедуры сейчас много и нужно не стесняться задавать вопросы и не вестись на акции", "Красотулька", "Злата ты очаровательна", - написали фанаты под новой публикацией звезды.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

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